of Moscow (Velyaminova) Alexandra Ivanovna
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1320
Дата смерти27.12.1364
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1320
Отец: Veljaminov Ivan Vasilij
Мать: Вельяминова N1300
Бракосочетание
1345
Рождение ребёнка
12.10.1350
Сын: Владимирский Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Perejasławski Ivan Ivanovich
Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
великая княгиня московская
Смерть
27.12.1364
Похороны
Неизвестно
Duchess