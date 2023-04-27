of Moscow (Velyaminova) Alexandra Ivanovna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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of Moscow (Velyaminova) Alexandra Ivanovna

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1320

Дата смерти

27.12.1364

Пол

Женский

Отец

Около 1300 г.р.

Мать

Около 1300 г.р.

Муж

1326 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1320

Отец: Veljaminov Ivan Vasilij

Мать: Вельяминова N1300

Бракосочетание
1345

Муж: Perejasławski Ivan Ivanovich

Рождение ребёнка
12.10.1350

Сын: Владимирский Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Perejasławski Ivan Ivanovich

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
великая княгиня московская
Смерть
27.12.1364
Похороны
Неизвестно
Duchess
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