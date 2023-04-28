Perejasławski Ivan Ivanovich
Место рождения
Дата рождения30.03.1326
Дата смерти13.11.1359
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1326
Отец: Ivan Danilovich
Бракосочетание
1345
Рождение ребёнка
12.10.1350
Сын: Владимирский Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Of Moscow Alexandra Ivanovna
Работа или профессия
Неизвестно
ruler of Moscovia / Maskvos kunigaikštis
Смерть
13.11.1359
Похороны
Неизвестно
Cathedral of the Archangel