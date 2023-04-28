Perejasławski Ivan Ivanovich — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Perejasławski Ivan Ivanovich

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

30.03.1326

Дата смерти

13.11.1359

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1326

Отец: Ivan Danilovich

Мать: Of Moscow Elena Alexandrovna

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1345

Жена: Of Moscow Alexandra Ivanovna

Рождение ребёнка
12.10.1350

Сын: Владимирский Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Of Moscow Alexandra Ivanovna

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
ruler of Moscovia / Maskvos kunigaikštis
Смерть
13.11.1359
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Cathedral of the Archangel
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