Ivan Danilovich
Место рождения
Дата рождения01.10.1288
Дата смерти31.03.1340
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1288
Отец: Daniil Alexandrovich
Мать: Agrippina
Бракосочетание
1315
Рождение ребёнка
1320
Дочь: Княгиня Ростовская Feotinia Ivanovna
Мать ребёнка: Of Moscow Elena Alexandrovna
Рождение ребёнка
1324
Дочь: Eudoxia Ivanovna
Мать ребёнка: Of Moscow Elena Alexandrovna
Рождение ребёнка
30.03.1326
Сын: Perejasławski Ivan Ivanovich
Мать ребёнка: Of Moscow Elena Alexandrovna
Рождение ребёнка
04.07.1327
Сын: Andrey Иванович
Мать ребёнка: Of Moscow Elena Alexandrovna
Работа или профессия
Неизвестно
Вел. Кн. Владимирский, Кн. Московский, Кн. Новгородский
Смерть
31.03.1340
Похороны
01.04.1340
Архангельский собор московского Кремля