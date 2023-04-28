Ivan Danilovich — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ivan Danilovich

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

01.10.1288

Дата смерти

31.03.1340

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1288

Отец: Daniil Alexandrovich

Мать: Agrippina

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1315

Жена: Of Moscow Elena Alexandrovna

Рождение ребёнка
1320

Дочь: Княгиня Ростовская Feotinia Ivanovna

Мать ребёнка: Of Moscow Elena Alexandrovna

Рождение ребёнка
1324

Дочь: Eudoxia Ivanovna

Мать ребёнка: Of Moscow Elena Alexandrovna

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.03.1326

Сын: Perejasławski Ivan Ivanovich

Мать ребёнка: Of Moscow Elena Alexandrovna

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
04.07.1327

Сын: Andrey Иванович

Мать ребёнка: Of Moscow Elena Alexandrovna

Работа или профессия
Неизвестно
Вел. Кн. Владимирский, Кн. Московский, Кн. Новгородский
Смерть
31.03.1340
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
01.04.1340
Москва, город федерального значения Москва
Архангельский собор московского Кремля
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