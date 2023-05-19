of Moscow (Rurikid) Elena Alexandrovna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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of Moscow (Rurikid) Elena Alexandrovna

Место рождения

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область

Дата рождения

Около 1290

Дата смерти

01.03.1331

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1290

Отец: Of Smolensk Alexander Glebovich

Мать: ?

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Бракосочетание
1315

Муж: Ivan Danilovich

Рождение ребёнка
1320

Дочь: Княгиня Ростовская Feotinia Ivanovna

Отец ребёнка: Ivan Danilovich

Рождение ребёнка
1324

Дочь: Eudoxia Ivanovna

Отец ребёнка: Ivan Danilovich

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.03.1326

Сын: Perejasławski Ivan Ivanovich

Отец ребёнка: Ivan Danilovich

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
04.07.1327

Сын: Andrey Иванович

Отец ребёнка: Ivan Danilovich

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
01.03.1331
Москва, город федерального значения Москва
Спасский монастырь московского Кремля
Похороны
1331
Собор Спасского монастыря
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