of Moscow (Rurikid) Elena Alexandrovna
Место рождения
Дата рожденияОколо 1290
Дата смерти01.03.1331
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1290
Отец: Of Smolensk Alexander Glebovich
Мать: ?
Бракосочетание
1315
Муж: Ivan Danilovich
Рождение ребёнка
1320
Дочь: Княгиня Ростовская Feotinia Ivanovna
Отец ребёнка: Ivan Danilovich
Рождение ребёнка
1324
Дочь: Eudoxia Ivanovna
Отец ребёнка: Ivan Danilovich
Рождение ребёнка
30.03.1326
Сын: Perejasławski Ivan Ivanovich
Отец ребёнка: Ivan Danilovich
Рождение ребёнка
04.07.1327
Сын: Andrey Иванович
Отец ребёнка: Ivan Danilovich
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
01.03.1331
Спасский монастырь московского Кремля
Похороны
1331
Собор Спасского монастыря