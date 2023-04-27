Можайский Андрей Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.08.1382
Дата смерти09.07.1432
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1382
Работа или профессия
Неизвестно
Князь Можайский и Верейский в 1389 г. — 1432 г.; Родоначальник Можайских князей
Рождение ребёнка
Около 1425
Дочь: Тверская (Можайская) Анастасия Андреевна
Мать ребёнка: (Корецкая) Аграфена Александровна
Смерть
09.07.1432