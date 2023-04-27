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Можайский Андрей Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.08.1382

Дата смерти

09.07.1432

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1382

Отец: Владимирский Дмитрий Иванович

Мать: Dmitriyevna (Рюриковичи) Евдокия Дмитриевна

Работа или профессия
Неизвестно
Князь Можайский и Верейский в 1389 г. — 1432 г.; Родоначальник Можайских князей
Рождение ребёнка
Около 1425

Дочь: Тверская (Можайская) Анастасия Андреевна

Мать ребёнка: (Корецкая) Аграфена Александровна

Смерть
09.07.1432

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