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Рюриковичи Василий Дмитриевич

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

30.12.1371

Дата смерти

27.02.1425

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1371

Отец: Владимирский Дмитрий Иванович

Мать: Dmitriyevna (Рюриковичи) Евдокия Дмитриевна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Grand Prince (ruler) of Moscovia and Vladimir / великий князь московский и владимирский
Крещение
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
09.01.1391

Жена: (Гедиминовичи) София Ефросинья

Рождение ребёнка
10.03.1415

Сын: Рюриковичи Василий Васильевич

Мать ребёнка: (Гедиминовичи) София Ефросинья

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
27.02.1425
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно

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