Рюриковичи Василий Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения30.12.1371
Дата смерти27.02.1425
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1371
Работа или профессия
Неизвестно
Grand Prince (ruler) of Moscovia and Vladimir / великий князь московский и владимирский
Крещение
Неизвестно
Бракосочетание
09.01.1391
Рождение ребёнка
10.03.1415
Сын: Рюриковичи Василий Васильевич
Мать ребёнка: (Гедиминовичи) София Ефросинья
Смерть
27.02.1425
Похороны
Неизвестно