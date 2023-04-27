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Рюриковичи Василий Васильевич

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

10.03.1415

Дата смерти

27.03.1462

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1415

Отец: Рюриковичи Василий Дмитриевич

Мать: (Гедиминовичи) София Ефросинья

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Grand Prince of Moscow, blinded in 1446 / Maskvos didysis kunigaikštis
Крещение
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
08.02.1433

Жена: (Боровская) Мария Марфа

Рождение ребёнка
22.01.1440

Сын: Иван Васильевич

Мать ребёнка: (Боровская) Мария Марфа

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1451

Дочь: (Московская) Анна Васильевна

Мать ребёнка: (Боровская) Мария Марфа

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
27.03.1462
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва

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