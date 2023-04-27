Рюриковичи Василий Васильевич
Место рождения
Дата рождения10.03.1415
Дата смерти27.03.1462
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1415
Работа или профессия
Неизвестно
Grand Prince of Moscow, blinded in 1446 / Maskvos didysis kunigaikštis
Крещение
Неизвестно
Бракосочетание
08.02.1433
Жена: (Боровская) Мария Марфа
Рождение ребёнка
22.01.1440
Сын: Иван Васильевич
Мать ребёнка: (Боровская) Мария Марфа
Рождение ребёнка
Около 1451
Дочь: (Московская) Анна Васильевна
Мать ребёнка: (Боровская) Мария Марфа
Смерть
27.03.1462
Похороны
Неизвестно