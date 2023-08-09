Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения22.01.1440
Дата смерти27.10.1505
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1440
Отец: Рюриковичи Василий Васильевич
Мать: Мария Марфа
Бракосочетание
04.06.1452
Жена: Мария Борисовна
Рождение ребёнка
Около 1463
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Мария Борисовна
Бракосочетание
21.11.1472
Assumption Cathedral / Успенский собор
Рождение ребёнка
Около 1492
Дочь: Ибрахимовна Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Palaiologina София Фоминична
Russia
Работа или профессия
Неизвестно
1462-1502
Похороны
27.10.1505
Архангельский собор
Смерть
27.10.1505