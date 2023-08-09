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Иван Васильевич

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

22.01.1440

Дата смерти

27.10.1505

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1440

Отец: Рюриковичи Василий Васильевич

Мать: Мария Марфа

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
04.06.1452

Жена: Мария Борисовна

Рождение ребёнка
Около 1463

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Мария Борисовна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
21.11.1472

Жена: Palaiologina София Фоминична

Assumption Cathedral / Успенский собор
Рождение ребёнка
Около 1492

Дочь: Ибрахимовна Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Palaiologina София Фоминична

Russia
Работа или профессия
Неизвестно
1462-1502
Похороны
27.10.1505
Архангельский собор
Смерть
27.10.1505
Москва, город федерального значения Москва