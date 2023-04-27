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(Боровская) Мария Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1418

Дата смерти

04.07.1484

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1418

Отец: Ярослав Владимирович

Мать: Мария Фёдоровна

Работа или профессия
Неизвестно
queen consort of Moscovia / великая княгиня московская
Бракосочетание
08.02.1433

Муж: Рюриковичи Василий Васильевич

Рождение ребёнка
22.01.1440

Сын: Иван Васильевич

Отец ребёнка: Рюриковичи Василий Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1451

Дочь: (Московская) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Рюриковичи Василий Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
04.07.1484
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно

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