(Боровская) Мария Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1418
Дата смерти04.07.1484
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1418
Отец: Ярослав Владимирович
Мать: Мария Фёдоровна
Работа или профессия
Неизвестно
queen consort of Moscovia / великая княгиня московская
Бракосочетание
08.02.1433
Рождение ребёнка
22.01.1440
Сын: Иван Васильевич
Отец ребёнка: Рюриковичи Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1451
Дочь: (Московская) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Рюриковичи Василий Васильевич
Смерть
04.07.1484
Похороны
Неизвестно