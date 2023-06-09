(Гедиминовичи) София Ефросинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гедиминовичи) София Ефросинья

Место рождения

Тракай, Trakų rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis

Дата рождения

1371

Дата смерти

15.06.1453

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1371

Отец: Ви́товт Aleksander

Мать: Vytautienė Анна

Тракай, Trakų rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis
Бракосочетание
09.01.1391

Муж: Рюриковичи Василий Дмитриевич

Cathedral church of Moscow
Рождение ребёнка
10.03.1415

Сын: Рюриковичи Василий Васильевич

Отец ребёнка: Рюриковичи Василий Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Queen consort of Moscovia 1391-1425 / великая княгиня Московская
Смерть
15.06.1453
Москва, город федерального значения Москва
Вознесенский монастырь
Похороны
?.06.1453
Москва, город федерального значения Москва
Вознесенский монастырь