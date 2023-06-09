(Гедиминовичи) София Ефросинья
Место рождения
Дата рождения1371
Дата смерти15.06.1453
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1371
Отец: Ви́товт Aleksander
Мать: Vytautienė Анна
Бракосочетание
09.01.1391
Cathedral church of Moscow
Рождение ребёнка
10.03.1415
Сын: Рюриковичи Василий Васильевич
Отец ребёнка: Рюриковичи Василий Дмитриевич
Работа или профессия
Неизвестно
Queen consort of Moscovia 1391-1425 / великая княгиня Московская
Смерть
15.06.1453
Вознесенский монастырь
Похороны
?.06.1453
Вознесенский монастырь