Ви́товт Aleksander
Место рождения
Дата рожденияОколо 1350
Дата смерти27.10.1430
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1350
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Около 1370
Рождение ребёнка
1371
Дочь: (Гедиминовичи) София Ефросинья
Мать ребёнка: Vytautienė (Судимонтовна) Анна
Тракай, Trakų rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis
Крещение
21.10.1383
Смерть
27.10.1430
Похороны
?.10.1430
Вильнюс, Литовская ССР
Vilniaus šv. Stanislovo ir šv. Vladislovo arkikatedra bazilika