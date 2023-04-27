Ви́товт Aleksander — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ви́товт Aleksander

Место рождения

Сянейи Тракай, Trakų rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis

Дата рождения

Около 1350

Дата смерти

27.10.1430

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1350

Отец: of Lithuania Kestutis

Мать: Княгиня Литовская (of Palanga) Birute

Сянейи Тракай, Trakų rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Около 1370

Жена: Vytautienė (Судимонтовна) Анна

Рождение ребёнка
1371

Дочь: (Гедиминовичи) София Ефросинья

Мать ребёнка: Vytautienė (Судимонтовна) Анна

Тракай, Trakų rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis
Крещение
21.10.1383
Смерть
27.10.1430
Сянейи Тракай, Trakų rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis
Похороны
?.10.1430
Вильнюс, Литовская ССР
Vilniaus šv. Stanislovo ir šv. Vladislovo arkikatedra bazilika

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