Vytautienė (Судимонтовна) Анна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1350
Дата смерти31.07.1418
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1350
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Queen consort of Lithuania / Grand Duchess of Lithuania (1392–1418) / LDK / великая княгиня литовская
Бракосочетание
Около 1370
Муж: Ви́товт Aleksander
Рождение ребёнка
1371
Дочь: (Гедиминовичи) София Ефросинья
Отец ребёнка: Ви́товт Aleksander
Смерть
31.07.1418
Похороны
?.08.1418
Вильнюс, Литовская ССР