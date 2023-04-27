Vytautienė (Судимонтовна) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Vytautienė (Судимонтовна) Анна

Место рождения

Эйшишкес, Šalčininkų rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis

Дата рождения

Около 1350

Дата смерти

31.07.1418

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1350 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1350

Отец: не указан

Мать: не указана

Эйшишкес, Šalčininkų rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis
Работа или профессия
Неизвестно
Queen consort of Lithuania / Grand Duchess of Lithuania (1392–1418) / LDK / великая княгиня литовская
Бракосочетание
Около 1370

Муж: Ви́товт Aleksander

Рождение ребёнка
1371

Дочь: (Гедиминовичи) София Ефросинья

Отец ребёнка: Ви́товт Aleksander

Тракай, Trakų rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis
Смерть
31.07.1418
Тракай, Trakų rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis
Похороны
?.08.1418
Вильнюс, Литовская ССР

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