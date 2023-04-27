Василиса Константиновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1325
Дата смерти21.08.1406
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1325
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вельяминова (Вельяминова) Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Dmitri Konstantinovich
Рождение ребёнка
Около 1350
Сын: Kirdyapa Vasily Dmitrievich
Отец ребёнка: Dmitri Konstantinovich
Рождение ребёнка
1353
Дочь: Dmitriyevna (Рюриковичи) Евдокия Дмитриевна
Отец ребёнка: Dmitri Konstantinovich
Смерть
21.08.1406