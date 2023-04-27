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Василиса Константиновна

Место рождения

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Около 1325

Дата смерти

21.08.1406

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1325

Отец: of Rostov Constantine Vasilyevich

Мать: княгиня Ростовская (Rurikid) Feotinia Ivanovna

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вельяминова (Вельяминова) Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Dmitri Konstantinovich

Рождение ребёнка
Около 1350

Сын: Kirdyapa Vasily Dmitrievich

Отец ребёнка: Dmitri Konstantinovich

Рождение ребёнка
1353

Дочь: Dmitriyevna (Рюриковичи) Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: Dmitri Konstantinovich

Суздаль, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
21.08.1406
Суздаль, Суздальский муниципальный район, Владимирская область

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