Kirdyapa Vasily Dmitrievich
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1350
Дата смерти1403
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1350
Отец: Dmitri Konstantinovich
Мать: Василиса Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кирдяпина (Кирдяпина) Marfa?
Работа или профессия
Неизвестно
князь суздальский и городецкий, родоначальник старшей ветви князей Шуйских
Смерть
1403
Городец, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область