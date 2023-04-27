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Kirdyapa Vasily Dmitrievich

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1350

Дата смерти

1403

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1350

Отец: Dmitri Konstantinovich

Мать: Василиса Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кирдяпин Юрий Васильевич

Мать ребёнка: Кирдяпина (Кирдяпина) Marfa?

Работа или профессия
Неизвестно
князь суздальский и городецкий, родоначальник старшей ветви князей Шуйских
Смерть
1403
Городец, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область

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