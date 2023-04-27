Dmitri Konstantinovich — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Dmitri Konstantinovich

Место рождения

Суздаль, Суздальский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1322

Дата смерти

05.07.1383

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1322

Отец: Konstantin Vasilievich

Мать: of Suzdal (Васильевнa) Helen

Суздаль, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вельяминова (Вельяминова) Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Василиса Константиновна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1350

Сын: Kirdyapa Vasily Dmitrievich

Мать ребёнка: Василиса Константиновна

Рождение ребёнка
1353

Дочь: Dmitriyevna (Рюриковичи) Евдокия Дмитриевна

Мать ребёнка: Василиса Константиновна

Суздаль, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
05.07.1383
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

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