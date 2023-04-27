Dmitri Konstantinovich
Место рождения
Дата рождения1322
Дата смерти05.07.1383
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1322
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вельяминова (Вельяминова) Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Василиса Константиновна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1350
Сын: Kirdyapa Vasily Dmitrievich
Мать ребёнка: Василиса Константиновна
Рождение ребёнка
1353
Дочь: Dmitriyevna (Рюриковичи) Евдокия Дмитриевна
Мать ребёнка: Василиса Константиновна
Смерть
05.07.1383
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область