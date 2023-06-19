of Rostov Constantine Vasilyevich — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиof Rostov Constantine Vasilyevich

of Rostov Constantine Vasilyevich

Место рождения

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1312

Дата смерти

1365

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1312

Отец: Vasili Konstantinovich

Мать: не указана

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1325

Дочь: Василиса Константиновна

Мать ребёнка: Княгиня Ростовская Feotinia Ivanovna

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1330

Дочь: Княгиня Боровская Maria Konstantinovna

Мать ребёнка: Княгиня Ростовская Feotinia Ivanovna

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
1338

Жена: Княгиня Ростовская Feotinia Ivanovna

Работа или профессия
Неизвестно
Prince of Rostov / Князь Ростовский
Смерть
1365