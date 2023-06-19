of Rostov Constantine Vasilyevich
Место рождения
Дата рождения1312
Дата смерти1365
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1312
Отец: Vasili Konstantinovich
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1325
Дочь: Василиса Константиновна
Мать ребёнка: Княгиня Ростовская Feotinia Ivanovna
Рождение ребёнка
Около 1330
Дочь: Княгиня Боровская Maria Konstantinovna
Мать ребёнка: Княгиня Ростовская Feotinia Ivanovna
Бракосочетание
1338
Работа или профессия
Неизвестно
Prince of Rostov / Князь Ростовский
Смерть
1365