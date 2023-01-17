Александрова (Ордина) Александра Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.10.1868 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1868 ст.
Бракосочетание
20.09.1892 ст.
Рождение ребёнка
16.08.1893 ст.
Сын: Александров Борис Александрович
Отец ребёнка: Александров Александр Александрович
Рождение ребёнка
31.10.1894 ст.
Сын: Александров Виктор Александрович
Отец ребёнка: Александров Александр Александрович
Рождение ребёнка
09.09.1896 ст.
Сын: Александров Сергей Александрович
Отец ребёнка: Александров Александр Александрович
Рождение ребёнка
15.08.1898 ст.
Сын: Александров Николай Александрович
Отец ребёнка: Александров Александр Александрович
Рождение ребёнка
16.07.1900 ст.
Сын: Александров Феодосий Александрович
Отец ребёнка: Александров Александр Александрович
Рождение ребёнка
10.04.1903 ст.
Сын: Александров Владимир Александрович
Отец ребёнка: Александров Александр Александрович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно