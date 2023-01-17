Александрова (Ордина) Александра Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александрова (Ордина) Александра Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.1868 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1868 ст.

Отец: Ордин Стефан Стефанович

Мать: Ордина Александра Аполлосовна

Бракосочетание
20.09.1892 ст.

Муж: Александров Александр Александрович

Рождение ребёнка
16.08.1893 ст.

Сын: Александров Борис Александрович

Отец ребёнка: Александров Александр Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
31.10.1894 ст.

Сын: Александров Виктор Александрович

Отец ребёнка: Александров Александр Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
09.09.1896 ст.

Сын: Александров Сергей Александрович

Отец ребёнка: Александров Александр Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.08.1898 ст.

Сын: Александров Николай Александрович

Отец ребёнка: Александров Александр Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
16.07.1900 ст.

Сын: Александров Феодосий Александрович

Отец ребёнка: Александров Александр Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
10.04.1903 ст.

Сын: Александров Владимир Александрович

Отец ребёнка: Александров Александр Александрович

Место жительства
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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