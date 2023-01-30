Александров Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александров Владимир Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1903 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1854 г.р.

Мать

1868 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

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Место
Комментарий
Рождение
10.04.1903 ст.

Отец: Александров Александр Александрович

Мать: Александрова (Ордина) Александра Степановна

Место жительства
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Крещение
13.04.1903 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Крестный отец - вологодский купец Михаил Дмитриев Алов и дочь капитана девица Евгения Александрова Пихина
Смерть
Неизвестно

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