Александров Владимир Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.1903 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1903 ст.
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Крещение
13.04.1903 ст.
Крестный отец - вологодский купец Михаил Дмитриев Алов и дочь капитана девица Евгения Александрова Пихина
Смерть
Неизвестно