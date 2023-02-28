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Александров Виктор Александрович

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

31.10.1894 ст.

Дата смерти

16.11.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1894 ст.

Отец: Александров Александр Александрович

Мать: Александрова Александра Степановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Крещение
06.11.1894 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.08.1921

Сын: Александров Борис Викторович

Мать ребёнка: Александрова Еликонида Дмитриевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александрова Еликонида Дмитриевна

Смерть
16.11.1979
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Причина смерти: Атеросклероз сосудов головного мозга
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