Александров Виктор Александрович
Место рождения
Дата рождения31.10.1894 ст.
Дата смерти16.11.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1894 ст.
Крещение
06.11.1894 ст.
Рождение ребёнка
18.08.1921
Сын: Александров Борис Викторович
Мать ребёнка: Александрова Еликонида Дмитриевна
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.11.1979
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Причина смерти: Атеросклероз сосудов головного мозга