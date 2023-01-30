Ордин Стефан Стефанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828 ст.
Дата смерти06.06.1891 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пихина (Ордина) Марья Степановна
Мать ребёнка: Ордина Александра Аполлосовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ордина) Глафира Степановна
Мать ребёнка: Ордина Александра Аполлосовна
Рождение ребёнка
1857 ст.
Мать ребёнка: Ордина Александра Аполлосовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1859 ст.
Сын: Ордин Григорий Степанович
Мать ребёнка: Ордина Александра Аполлосовна
Рождение ребёнка
25.10.1868 ст.
Дочь: Александрова (Ордина) Александра Степановна
Мать ребёнка: Ордина Александра Аполлосовна
Смерть
06.06.1891 ст.