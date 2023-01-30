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Ордин Стефан Стефанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828 ст.

Дата смерти

06.06.1891 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пихина (Ордина) Марья Степановна

Мать ребёнка: Ордина Александра Аполлосовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ордина Александра Аполлосовна

Место жительства
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ордина) Глафира Степановна

Мать ребёнка: Ордина Александра Аполлосовна

Рождение ребёнка
1857 ст.

Сын: Ордин Николай Степанович

Мать ребёнка: Ордина Александра Аполлосовна

Рождение ребёнка
Вычислено 1859 ст.

Сын: Ордин Григорий Степанович

Мать ребёнка: Ордина Александра Аполлосовна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.10.1868 ст.

Дочь: Александрова (Ордина) Александра Степановна

Мать ребёнка: Ордина Александра Аполлосовна

Смерть
06.06.1891 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область

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