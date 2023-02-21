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Ордина Александра Аполлосовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1857 ст.

Сын: Ордин Николай Степанович

Отец ребёнка: Ордин Стефан Стефанович

Рождение ребёнка
Вычислено 1859 ст.

Сын: Ордин Григорий Степанович

Отец ребёнка: Ордин Стефан Стефанович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.10.1868 ст.

Дочь: Александрова Александра Степановна

Отец ребёнка: Ордин Стефан Стефанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пихина Марья Степановна

Отец ребёнка: Ордин Стефан Стефанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ордин Стефан Стефанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Глафира Степановна

Отец ребёнка: Ордин Стефан Стефанович

Смерть
Неизвестно
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