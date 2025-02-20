Ордина Александра Аполлосовна 1839 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Ордина Александра Аполлосовна

Автор
ИИ
Иванова И.

женский, родилась 1839 ст.

умерла Неизвестно

Супруги
Ордин Стефан Стефанович1828 ст. г.р.
Дети
Ордин Николай Степанович1857 ст. г.р.
Ордин Григорий СтепановичВычислено 1859 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ордин Стефан Стефанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ордина) Глафира Степановна

Отец ребёнка: Ордин Стефан Стефанович

Рождение ребёнка
1857 ст.

Сын: Ордин Николай Степанович

Отец ребёнка: Ордин Стефан Стефанович

Рождение ребёнка
Вычислено 1859 ст.

Сын: Ордин Григорий Степанович

Отец ребёнка: Ордин Стефан Стефанович

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Рождение ребёнка
Вычислено 1861 ст.

Дочь: Пихина (Ордина) Марья Степановна

Отец ребёнка: Ордин Стефан Стефанович

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Рождение ребёнка
25.10.1868 ст.

Дочь: Александрова (Ордина) Александра Степановна

Отец ребёнка: Ордин Стефан Стефанович

Рождение ребёнка
Вычислено 1873 ст.

Сын: Ордин Сергей Степанович

Отец ребёнка: Ордин Стефан Стефанович

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Восприемник
06.11.1894 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область

Виктор Александрович Александров

Смерть
Неизвестно

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