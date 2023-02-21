Ордина Александра Аполлосовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1857 ст.
Отец ребёнка: Ордин Стефан Стефанович
Рождение ребёнка
Вычислено 1859 ст.
Сын: Ордин Григорий Степанович
Отец ребёнка: Ордин Стефан Стефанович
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.10.1868 ст.
Дочь: Александрова Александра Степановна
Отец ребёнка: Ордин Стефан Стефанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пихина Марья Степановна
Отец ребёнка: Ордин Стефан Стефанович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Глафира Степановна
Отец ребёнка: Ордин Стефан Стефанович
Смерть
Неизвестно