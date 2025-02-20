Ордина Александра Аполлосовна
женский, родилась 1839 ст.
умерла Неизвестно
Супруги
Ордин Стефан Стефанович1828 ст. г.р.
Дети
Ордин Николай Степанович1857 ст. г.р.
Ордин Григорий СтепановичВычислено 1859 ст. г.р.Показать еще 4
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ордина) Глафира Степановна
Отец ребёнка: Ордин Стефан Стефанович
Рождение ребёнка
1857 ст.
Отец ребёнка: Ордин Стефан Стефанович
Рождение ребёнка
Вычислено 1859 ст.
Сын: Ордин Григорий Степанович
Отец ребёнка: Ордин Стефан Стефанович
Рождение ребёнка
Вычислено 1861 ст.
Дочь: Пихина (Ордина) Марья Степановна
Отец ребёнка: Ордин Стефан Стефанович
Рождение ребёнка
25.10.1868 ст.
Дочь: Александрова (Ордина) Александра Степановна
Отец ребёнка: Ордин Стефан Стефанович
Рождение ребёнка
Вычислено 1873 ст.
Отец ребёнка: Ордин Стефан Стефанович
Восприемник
06.11.1894 ст.
Смерть
Неизвестно