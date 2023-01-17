Никанорова (Апалькова) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никанорова (Апалькова) Евдокия Ивановна

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Место рождения

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика

Дата рождения

21.02.1871 ст.

Дата смерти

Около 1932

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1871 ст.

Отец: Апальков Иван Сергеевич

Мать: Елена Егоровна?

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
СВИДЕТЕЛЬСТВО.По Указу его Императовского Величества Владикавказская Духовна Консистория вследствие прошения мещанина г.Ейска Ивана Сергеевича Апалькова надлежащего подписью с приложением казенной пе... Показать все
Бракосочетание
Около 1890

Муж: Смирнов Федор Иванович

Рождение ребёнка
03.06.1894

Дочь: Алифанова Александра (Шура) Федоровна

Отец ребёнка: Смирнов Федор Иванович

Выписка из метрической книги Тифлисской Кукийской Александро-Невской церкви от 30.06 №71 за 1894г. на Смирнову Александру Федоровну РОДИТЕЛИ Родители:Из крестьян Рязанской губерни запасный рядовой ... Показать все
Рождение ребёнка
09.12.1901 ст.

Дочь: Смирнова Анна Федоровна

Отец ребёнка: Смирнов Федор Иванович

Выписка из метрической книги Тифлисской Кукийской Александро-Невского русской церкви за 10 декабря 1901г. Смирновой Анны (Нюры) Федоровны.РОДИТЕЛИ Запасной ефрейтор из крестьян Московской губ. Федор И... Показать все
Бракосочетание
Около 1902 ст.

Муж: Никаноров Поликарп Евдокимович

Грузия, Тбилиси
Рождение ребёнка
10.11.1903

Дочь: Хачи-Оглы Ольга Поликарповна

Отец ребёнка: Никаноров Поликарп Евдокимович

Тифлис, Российская Империя
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Линькова Татьяна Поликарповна

Отец ребёнка: Никаноров Поликарп Евдокимович

Тифлис, Росийская Империя
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Лисицкая Надежда Поликарповна

Отец ребёнка: Никаноров Поликарп Евдокимович

Тифлис, Российская Империя
Рождение ребёнка
Около 1910

Дочь: Кардаш Вера Поликарповна

Отец ребёнка: Никаноров Поликарп Евдокимович

Тифлис, Российская Империя
Смерть
Около 1932
Тбилиси, Грузия, Советский Союз
Погребение Старое Кукийское кладбище, г.Тбилиси, Грузия
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