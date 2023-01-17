Никанорова (Апалькова) Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рождения21.02.1871 ст.
Дата смертиОколо 1932
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1871 ст.
Отец: Апальков Иван Сергеевич
Мать: Елена Егоровна?
СВИДЕТЕЛЬСТВО.По Указу его Императовского Величества Владикавказская Духовна Консистория вследствие прошения мещанина г.Ейска Ивана Сергеевича Апалькова надлежащего подписью с приложением казенной пе... Показать все
Бракосочетание
Около 1890
Рождение ребёнка
03.06.1894
Дочь: Алифанова Александра (Шура) Федоровна
Отец ребёнка: Смирнов Федор Иванович
Выписка из метрической книги Тифлисской Кукийской Александро-Невской церкви от 30.06 №71 за 1894г. на Смирнову Александру Федоровну РОДИТЕЛИ Родители:Из крестьян Рязанской губерни запасный рядовой ... Показать все
Рождение ребёнка
09.12.1901 ст.
Дочь: Смирнова Анна Федоровна
Отец ребёнка: Смирнов Федор Иванович
Выписка из метрической книги Тифлисской Кукийской Александро-Невского русской церкви за 10 декабря 1901г. Смирновой Анны (Нюры) Федоровны.РОДИТЕЛИ Запасной ефрейтор из крестьян Московской губ. Федор И... Показать все
Бракосочетание
Около 1902 ст.
Грузия, Тбилиси
Рождение ребёнка
10.11.1903
Дочь: Хачи-Оглы Ольга Поликарповна
Отец ребёнка: Никаноров Поликарп Евдокимович
Тифлис, Российская Империя
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Линькова Татьяна Поликарповна
Отец ребёнка: Никаноров Поликарп Евдокимович
Тифлис, Росийская Империя
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Лисицкая Надежда Поликарповна
Отец ребёнка: Никаноров Поликарп Евдокимович
Тифлис, Российская Империя
Рождение ребёнка
Около 1910
Дочь: Кардаш Вера Поликарповна
Отец ребёнка: Никаноров Поликарп Евдокимович
Тифлис, Российская Империя
Смерть
Около 1932
Тбилиси, Грузия, Советский Союз
Погребение Старое Кукийское кладбище, г.Тбилиси, Грузия