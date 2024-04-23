Лисицкая (Никанорова) Надежда Поликарповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лисицкая (Никанорова) Надежда Поликарповна

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Место рождения

Тифлис, Российская Империя

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Никаноров Поликарп Евдокимович

Мать: Никанорова (Апалькова) Евдокия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лисицкий Павел Михайлович

Рождение ребёнка
26.05.1935

Дочь: Тархнишвили (Лисицкая) Ирина (Ира) Павловна

Отец ребёнка: Лисицкий Павел Михайлович

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Гаврилович (Лисицкая) Зинаида Павловна

Отец ребёнка: Лисицкий Павел Михайлович

Рождение ребёнка
30.11.1944

Сын: Никаноров Валерий Павлович

Отец ребёнка: Лисицкий Павел Михайлович

Смерть
Неизвестно

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