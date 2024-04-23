Лисицкая (Никанорова) Надежда Поликарповна
Место рожденияТифлис, Российская Империя
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.05.1935
Дочь: Тархнишвили (Лисицкая) Ирина (Ира) Павловна
Отец ребёнка: Лисицкий Павел Михайлович
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Гаврилович (Лисицкая) Зинаида Павловна
Отец ребёнка: Лисицкий Павел Михайлович
Рождение ребёнка
30.11.1944
Сын: Никаноров Валерий Павлович
Отец ребёнка: Лисицкий Павел Михайлович
Смерть
Неизвестно