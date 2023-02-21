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Лисицкий Павел Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

18.05.1950

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Лисицкий Михаил Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.05.1935

Дочь: Тархнишвили Ирина Павловна

Мать ребёнка: Лисицкая Надежда Поликарповна

Грузия, Тбилиси
Рождение ребёнка
1938

Дочь: Гаврилович Зинаида Павловна

Мать ребёнка: Лисицкая Надежда Поликарповна

Тбилиси, Грузия, СССР
Рождение ребёнка
30.11.1944

Сын: Никаноров Валерий Павлович

Мать ребёнка: Лисицкая Надежда Поликарповна

Грузия, Тбилиси
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лисицкая Надежда Поликарповна

Смерть
18.05.1950
Тбилиси, Грузия, СССР
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