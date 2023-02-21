Лисицкий Павел Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти18.05.1950
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Лисицкий Михаил Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.05.1935
Дочь: Тархнишвили Ирина Павловна
Мать ребёнка: Лисицкая Надежда Поликарповна
Грузия, Тбилиси
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Гаврилович Зинаида Павловна
Мать ребёнка: Лисицкая Надежда Поликарповна
Тбилиси, Грузия, СССР
Рождение ребёнка
30.11.1944
Сын: Никаноров Валерий Павлович
Мать ребёнка: Лисицкая Надежда Поликарповна
Грузия, Тбилиси
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.05.1950
Тбилиси, Грузия, СССР