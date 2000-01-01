Никаноров Поликарп Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никаноров Поликарп Евдокимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1902 ст.

Жена: Никанорова Евдокия Ивановна

Грузия, Тбилиси
Рождение ребёнка
10.11.1903

Дочь: Хачи-Оглы Ольга Поликарповна

Мать ребёнка: Никанорова Евдокия Ивановна

Тифлис, Российская Империя
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Линькова Татьяна Поликарповна

Мать ребёнка: Никанорова Евдокия Ивановна

Тифлис, Росийская Империя
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Лисицкая Надежда Поликарповна

Мать ребёнка: Никанорова Евдокия Ивановна

Тифлис, Российская Империя
Рождение ребёнка
Около 1910

Дочь: Кардаш Вера Поликарповна

Мать ребёнка: Никанорова Евдокия Ивановна

Тифлис, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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