Никаноров Поликарп Евдокимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1902 ст.
Грузия, Тбилиси
Рождение ребёнка
10.11.1903
Дочь: Хачи-Оглы Ольга Поликарповна
Мать ребёнка: Никанорова Евдокия Ивановна
Тифлис, Российская Империя
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Линькова Татьяна Поликарповна
Мать ребёнка: Никанорова Евдокия Ивановна
Тифлис, Росийская Империя
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Лисицкая Надежда Поликарповна
Мать ребёнка: Никанорова Евдокия Ивановна
Тифлис, Российская Империя
Рождение ребёнка
Около 1910
Дочь: Кардаш Вера Поликарповна
Мать ребёнка: Никанорова Евдокия Ивановна
Тифлис, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно