Хачи-Оглы (Никанорова) Ольга Поликарповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хачи-Оглы (Никанорова) Ольга Поликарповна

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Место рождения

Тифлис, Российская Империя

Дата рождения

10.11.1903

Дата смерти

07.03.1980

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1903

Отец: Никаноров Поликарп Евдокимович

Мать: Никанорова Евдокия Ивановна

Тифлис, Российская Империя
Бракосочетание
18.09.1924

Муж: Хачи-Оглы Фате Рассулович

Тбилиси, Грузия. СССР
Рождение ребёнка
14.01.1928

Сын: Хачи-Оглы Георгий(Жора) Фатевич

Отец ребёнка: Хачи-Оглы Фате Рассулович

Тбилиси, Грузия, СССР
Смерть
07.03.1980
Ухта, Коми АССР
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