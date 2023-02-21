Хачи-Оглы (Никанорова) Ольга Поликарповна
Место рожденияТифлис, Российская Империя
Дата рождения10.11.1903
Дата смерти07.03.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1903
Тифлис, Российская Империя
Бракосочетание
18.09.1924
Тбилиси, Грузия. СССР
Рождение ребёнка
14.01.1928
Сын: Хачи-Оглы Георгий(Жора) Фатевич
Отец ребёнка: Хачи-Оглы Фате Рассулович
Тбилиси, Грузия, СССР
Смерть
07.03.1980
Ухта, Коми АССР