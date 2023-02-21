Хачи-Оглы Фате Рассулович
Место рождения,Персия
Дата рождения10.10.1901
Дата смертиПосле 1946
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1901
Отец: не указан
Мать: не указана
,Персия
Бракосочетание
18.09.1924
Тбилиси, Грузия. СССР
Рождение ребёнка
14.01.1928
Сын: Хачи-Оглы Георгий(Жора) Фатевич
Мать ребёнка: Хачи-Оглы Ольга Поликарповна
Тбилиси, Грузия, СССР
Смерть
После 1946