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Хачи-Оглы Фате Рассулович

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Место рождения

,Персия

Дата рождения

10.10.1901

Дата смерти

После 1946

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1903 г.р.

Дети

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

,Персия
Бракосочетание
18.09.1924

Жена: Хачи-Оглы Ольга Поликарповна

Тбилиси, Грузия. СССР
Рождение ребёнка
14.01.1928

Сын: Хачи-Оглы Георгий(Жора) Фатевич

Мать ребёнка: Хачи-Оглы Ольга Поликарповна

Тбилиси, Грузия, СССР
Смерть
После 1946
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