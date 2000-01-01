Алифанова (Смирнова) Александра (Шура) Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алифанова (Смирнова) Александра (Шура) Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1894

Отец: Смирнов Федор Иванович

Мать: Никанорова Евдокия Ивановна

Выписка из метрической книги Тифлисской Кукийской Александро-Невской церкви от 30.06 №71 за 1894г. на Смирнову Александру Федоровну РОДИТЕЛИ Родители:Из крестьян Рязанской губерни запасный рядовой ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алифанов Петр

Смерть
Неизвестно
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