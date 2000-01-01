Алифанова (Смирнова) Александра (Шура) Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.06.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1894
Выписка из метрической книги Тифлисской Кукийской Александро-Невской церкви от 30.06 №71 за 1894г. на Смирнову Александру Федоровну РОДИТЕЛИ Родители:Из крестьян Рязанской губерни запасный рядовой ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алифанов Петр
Смерть
Неизвестно