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Елена Егоровна?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1870 ст.

Муж: Апальков Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
21.02.1871 ст.

Дочь: Никанорова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Апальков Иван Сергеевич

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
СВИДЕТЕЛЬСТВО.По Указу его Императовского Величества Владикавказская Духовна Консистория вследствие прошения мещанина г.Ейска Ивана Сергеевича Апалькова надлежащего подписью с приложением казенной пе... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1880 ст.

Сын: Апальков Владимир Иванович

Отец ребёнка: Апальков Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
09.03.1889

Сын: Апальков Петр Иванович

Отец ребёнка: Апальков Иван Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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