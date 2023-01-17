Елена Егоровна?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1870 ст.
Рождение ребёнка
21.02.1871 ст.
Дочь: Никанорова Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Апальков Иван Сергеевич
Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
СВИДЕТЕЛЬСТВО.По Указу его Императовского Величества Владикавказская Духовна Консистория вследствие прошения мещанина г.Ейска Ивана Сергеевича Апалькова надлежащего подписью с приложением казенной пе... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1880 ст.
Сын: Апальков Владимир Иванович
Отец ребёнка: Апальков Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
09.03.1889
Отец ребёнка: Апальков Иван Сергеевич
Смерть
Неизвестно