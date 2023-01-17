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Апальков Иван Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1850 ст.

Дата смерти

?.02.1921

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850 ст.

Отец: Апальков Сергей

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1870 ст.

Жена: Елена Егоровна?

Рождение ребёнка
21.02.1871 ст.

Дочь: Никанорова Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Елена Егоровна?

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
СВИДЕТЕЛЬСТВО.По Указу его Императовского Величества Владикавказская Духовна Консистория вследствие прошения мещанина г.Ейска Ивана Сергеевича Апалькова надлежащего подписью с приложением казенной пе... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1880 ст.

Сын: Апальков Владимир Иванович

Мать ребёнка: Елена Егоровна?

Рождение ребёнка
09.03.1889

Сын: Апальков Петр Иванович

Мать ребёнка: Елена Егоровна?

Смерть
?.02.1921
Тифлис, Грузия, Российская империя
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