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Смирнов Федор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867 ст.

Дата смерти

Около 1902

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1890

Жена: Никанорова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
03.06.1894

Дочь: Алифанова Александра (Шура) Федоровна

Мать ребёнка: Никанорова Евдокия Ивановна

Выписка из метрической книги Тифлисской Кукийской Александро-Невской церкви от 30.06 №71 за 1894г. на Смирнову Александру Федоровну РОДИТЕЛИ Родители:Из крестьян Рязанской губерни запасный рядовой ... Показать все
Рождение ребёнка
09.12.1901 ст.

Дочь: Смирнова Анна Федоровна

Мать ребёнка: Никанорова Евдокия Ивановна

Выписка из метрической книги Тифлисской Кукийской Александро-Невского русской церкви за 10 декабря 1901г. Смирновой Анны (Нюры) Федоровны.РОДИТЕЛИ Запасной ефрейтор из крестьян Московской губ. Федор И... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Около 1902
Грузия, Тбилиси
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