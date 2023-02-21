Смирнов Федор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867 ст.
Дата смертиОколо 1902
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1890
Рождение ребёнка
03.06.1894
Дочь: Алифанова Александра (Шура) Федоровна
Мать ребёнка: Никанорова Евдокия Ивановна
Выписка из метрической книги Тифлисской Кукийской Александро-Невской церкви от 30.06 №71 за 1894г. на Смирнову Александру Федоровну РОДИТЕЛИ Родители:Из крестьян Рязанской губерни запасный рядовой ... Показать все
Рождение ребёнка
09.12.1901 ст.
Дочь: Смирнова Анна Федоровна
Мать ребёнка: Никанорова Евдокия Ивановна
Выписка из метрической книги Тифлисской Кукийской Александро-Невского русской церкви за 10 декабря 1901г. Смирновой Анны (Нюры) Федоровны.РОДИТЕЛИ Запасной ефрейтор из крестьян Московской губ. Федор И... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Около 1902
Грузия, Тбилиси