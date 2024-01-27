Лоскутова (Лоскутова) Вера Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутова (Лоскутова) Вера Михайловна

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Место рождения

Россия, Ростовская обл., Целинский район, хутор Привольный

Дата рождения

Около 1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1911

Отец: Порошин Михаил

Мать: Лоскутова Анна (Оня) (Maria) Famah

Россия, Ростовская обл., Целинский район, хутор Привольный
Рождение ребёнка
1930

Сын: Лоскутов Василий Иванович

Отец ребёнка: Лоскутов Иван Васильевич

г.Пятигорск
Рождение ребёнка
Около 1932

Сын: Лоскутов Николай Иванович

Отец ребёнка: Лоскутов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1936

Сын: Лоскутов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Лоскутов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1938

Сын: Лоскутов Иван Иванович

Отец ребёнка: Лоскутов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1949

Сын: Лоскутов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Лоскутов Иван Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лоскутов Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно
Россия Ставропольский край г. Пятигорск
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