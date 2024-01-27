Лоскутова (Лоскутова) Вера Михайловна
Место рожденияРоссия, Ростовская обл., Целинский район, хутор Привольный
Дата рожденияОколо 1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1911
Отец: Порошин Михаил
Россия, Ростовская обл., Целинский район, хутор Привольный
Рождение ребёнка
1930
Сын: Лоскутов Василий Иванович
Отец ребёнка: Лоскутов Иван Васильевич
г.Пятигорск
Рождение ребёнка
Около 1932
Сын: Лоскутов Николай Иванович
Отец ребёнка: Лоскутов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1936
Отец ребёнка: Лоскутов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1938
Отец ребёнка: Лоскутов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1949
Сын: Лоскутов Владимир Иванович
Отец ребёнка: Лоскутов Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Россия Ставропольский край г. Пятигорск