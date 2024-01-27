Лоскутов Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1949
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949
Рождение ребёнка
Около 1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Пятигорск
Рождение ребёнка
Около 1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
г.Пятигорск