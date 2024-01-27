Лоскутов Иван Васильевич
Место рожденияТурция Карс с.Ново-Селим
Дата рожденияОколо 1905
Дата смертиОколо 1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1905
Отец: Лоскутов Loskutoff Василий William Михайлович Mike
Турция Карс с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
1930
Сын: Лоскутов Василий Иванович
Мать ребёнка: Лоскутова Вера Михайловна
г.Пятигорск
Рождение ребёнка
Около 1932
Сын: Лоскутов Николай Иванович
Мать ребёнка: Лоскутова Вера Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1936
Мать ребёнка: Лоскутова Вера Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1938
Мать ребёнка: Лоскутова Вера Михайловна
Рождение ребёнка
1949
Сын: Лоскутов Владимир Иванович
Мать ребёнка: Лоскутова Вера Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1984
г.Пятигорск