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Лоскутов Иван Васильевич

Место рождения

Турция Карс с.Ново-Селим

Дата рождения

Около 1905

Дата смерти

Около 1984

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1905

Отец: Лоскутов Loskutoff Василий William Михайлович Mike

Мать: Лоскутова Дуня Dunia Фатеевна Fataeyna

Турция Карс с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
1930

Сын: Лоскутов Василий Иванович

Мать ребёнка: Лоскутова Вера Михайловна

г.Пятигорск
Рождение ребёнка
Около 1932

Сын: Лоскутов Николай Иванович

Мать ребёнка: Лоскутова Вера Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1936

Сын: Лоскутов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Лоскутова Вера Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1938

Сын: Лоскутов Иван Иванович

Мать ребёнка: Лоскутова Вера Михайловна

Рождение ребёнка
1949

Сын: Лоскутов Владимир Иванович

Мать ребёнка: Лоскутова Вера Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лоскутова Вера Михайловна

Смерть
Около 1984
г.Пятигорск
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