Лоскутов Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутов Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1905 г.р.

Мать

Около 1911 г.р.

Жена

Около 1940 г.р.

Дети

Около 1960 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1938

Отец: Лоскутов Иван Васильевич

Мать: Лоскутова Вера Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1960

Дочь: Елена Ивановна

Мать ребёнка: Лоскутова Лидия Алексеевна

г.Пятигорск
Рождение ребёнка
Около 1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лоскутова Лидия Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лоскутова Лидия Алексеевна

Смерть
Неизвестно
г.Пятигорск
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