Лоскутов Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1938
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1938
Рождение ребёнка
Около 1960
Дочь: Елена Ивановна
Мать ребёнка: Лоскутова Лидия Алексеевна
г.Пятигорск
Рождение ребёнка
Около 1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лоскутова Лидия Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
г.Пятигорск