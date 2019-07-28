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(Лоскутова) Елена Ивановна

Место рождения

г.Пятигорск

Дата рождения

Около 1960

Дата смерти

28.07.2019

Пол

Женский

Отец

Около 1938 г.р.

Мать

Около 1940 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1960

Отец: Лоскутов Иван Иванович

Мать: Лоскутова Лидия Алексеевна

г.Пятигорск
Рождение ребёнка
Около 1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Пятигорск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
28.07.2019
Пятигорск, Ставропольский край, Россия
Похороны
Неизвестно
Краснослободское кладбище Пятигорск
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