(Лоскутова) Елена Ивановна
Место рожденияг.Пятигорск
Дата рожденияОколо 1960
Дата смерти28.07.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1960
Отец: Лоскутов Иван Иванович
г.Пятигорск
Рождение ребёнка
Около 1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Пятигорск
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
28.07.2019
Пятигорск, Ставропольский край, Россия
Похороны
Неизвестно
Краснослободское кладбище Пятигорск