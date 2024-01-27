Лоскутов Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛоскутов Николай Иванович

Лоскутов Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1905 г.р.

Мать

Около 1911 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1932

Отец: Лоскутов Иван Васильевич

Мать: Лоскутова Вера Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия.Ставропольский -кр. г.Пятигорск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
г.Пятигорск
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close