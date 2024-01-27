Лоскутов Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутов Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1905 г.р.

Мать

Около 1911 г.р.

Жена

Около 1938 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1936

Отец: Лоскутов Иван Васильевич

Мать: Лоскутова Вера Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лоскутова Валентина

г.Пятигорск
Рождение ребёнка
Около 1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лоскутова Валентина

г.Пятигорск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лоскутова Валентина

Смерть
Неизвестно
г.Пятигорск
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