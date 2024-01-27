Лоскутов Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1936
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1936
Рождение ребёнка
Около 1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лоскутова Валентина
г.Пятигорск
Рождение ребёнка
Около 1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лоскутова Валентина
г.Пятигорск
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лоскутова Валентина
Смерть
Неизвестно
г.Пятигорск