Лоскутова Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛоскутова Валентина

Лоскутова Валентина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1936 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лоскутов Михаил Иванович

г.Пятигорск
Рождение ребёнка
Около 1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лоскутов Михаил Иванович

г.Пятигорск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лоскутов Михаил Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close