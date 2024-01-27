Лоскутова Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1938
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лоскутов Михаил Иванович
г.Пятигорск
Рождение ребёнка
Около 1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лоскутов Михаил Иванович
г.Пятигорск
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно