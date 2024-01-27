Порошин Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1895
Дата смертиОколо 1922
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1911
Дочь: Лоскутова Вера Михайловна
Мать ребёнка: Лоскутова Анна (Оня) (Maria) Famah
Россия, Ростовская обл., Целинский район, хутор Привольный
Рождение ребёнка
Около 1917
Сын: Лоскутов Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Лоскутова Анна (Оня) (Maria) Famah
Россия, Ростовская обл., Целинский район, хутор Привольный
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1922
Россия, Ростовская обл., Целинский район, хутор Привольный