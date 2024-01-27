Порошин Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Порошин Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1895

Дата смерти

Около 1922

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1893 г.р.

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1911

Дочь: Лоскутова Вера Михайловна

Мать ребёнка: Лоскутова Анна (Оня) (Maria) Famah

Россия, Ростовская обл., Целинский район, хутор Привольный
Рождение ребёнка
Около 1917

Сын: Лоскутов Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Лоскутова Анна (Оня) (Maria) Famah

Россия, Ростовская обл., Целинский район, хутор Привольный
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лоскутова Анна (Оня) (Maria) Famah

Смерть
Около 1922
Россия, Ростовская обл., Целинский район, хутор Привольный
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