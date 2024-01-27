Лоскутова (Bolderoff) Анна (Оня) (Maria) Famah — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутова (Bolderoff) Анна (Оня) (Maria) Famah

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Место рождения

Турция Карс с.Ново-Селим

Дата рождения

Около 1893

Дата смерти

Около 1966

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Турция Карс с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Подосиникова Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Иван Ivan Михайлович

г.Карс - Турция
Рождение ребёнка
Около 1911

Дочь: Лоскутова Вера Михайловна

Отец ребёнка: Порошин Михаил

Россия, Ростовская обл., Целинский район, хутор Привольный
Рождение ребёнка
Около 1917

Сын: Лоскутов Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Порошин Михаил

Россия, Ростовская обл., Целинский район, хутор Привольный
Рождение ребёнка
Около 1923

Дочь: Богданова Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Иван Ivan Михайлович

Россия, Ростовская обл., Целинский район, хутор Привольный
Рождение ребёнка
Около 1925

Дочь: Лебедева Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Иван Ivan Михайлович

Россия, Ростовская обл., Целинский район, хутор Привольный
Рождение ребёнка
1925

Сын: Лоскутов Василий Иванович

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Иван Ivan Михайлович

Россия, Ростовская обл., Целинский район, хутор Привольный
Рождение ребёнка
1926

Сын: Лоскутов Иван Иванович

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Иван Ivan Михайлович

Ростовская область, Целинский район
Рождение ребёнка
Около 1927

Дочь: Феодосия Ивановна

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Иван Ivan Михайлович

Россия, Ростовская обл., Целинский район, хутор Привольный
Рождение ребёнка
1929

Сын: Лоскутов Николай Иванович

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Иван Ivan Михайлович

Россия,Ростовская обл,Целинский р-он,с.Привольное
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Порошин Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Оня

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Иван Ivan Михайлович

Смерть
Около 1966
Россия Ставропольский край г. Пятигорск
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