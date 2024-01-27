Лоскутова (Bolderoff) Анна (Оня) (Maria) Famah
Место рожденияТурция Карс с.Ново-Селим
Дата рожденияОколо 1893
Дата смертиОколо 1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Подосиникова Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Иван Ivan Михайлович
Дочь: Лоскутова Вера Михайловна
Отец ребёнка: Порошин Михаил
Сын: Лоскутов Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Порошин Михаил
Дочь: Богданова Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Иван Ivan Михайлович
Дочь: Лебедева Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Иван Ivan Михайлович
Сын: Лоскутов Василий Иванович
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Иван Ivan Михайлович
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Иван Ivan Михайлович
Дочь: Феодосия Ивановна
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Иван Ivan Михайлович
Сын: Лоскутов Николай Иванович
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Иван Ivan Михайлович
Муж: Порошин Михаил
Дочь: Оня
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Иван Ivan Михайлович