Богданова (Лоскутова) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданова (Лоскутова) Татьяна Ивановна

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Место рождения

Россия, Ростовская обл., Целинский район, хутор Привольный

Дата рождения

Около 1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1892 г.р.

Мать

Около 1893 г.р.

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1923

Отец: Лоскутов Loskutoff Иван Ivan Михайлович

Мать: Лоскутова Анна (Оня) (Maria) Famah

Россия, Ростовская обл., Целинский район, хутор Привольный
Рождение ребёнка
Около 1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Богданов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Богданов Иван Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богданов Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно
Россия Ставропольский край г. Пятигорск
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