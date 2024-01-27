Богданова (Лоскутова) Татьяна Ивановна
Место рожденияРоссия, Ростовская обл., Целинский район, хутор Привольный
Дата рожденияОколо 1923
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1923
Россия, Ростовская обл., Целинский район, хутор Привольный
Рождение ребёнка
Около 1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Богданов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Богданов Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Россия Ставропольский край г. Пятигорск