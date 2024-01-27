Лоскутов Loskutoff Иван Ivan Михайлович
Место рожденияТурция Карс с.Ново-Селим
Дата рожденияОколо 1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1892
Турция Карс с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Подосиникова Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Лоскутова Анна (Оня) (Maria) Famah
г.Карс - Турция
Рождение ребёнка
Около 1923
Дочь: Богданова Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Лоскутова Анна (Оня) (Maria) Famah
Россия, Ростовская обл., Целинский район, хутор Привольный
Рождение ребёнка
Около 1925
Дочь: Лебедева Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Лоскутова Анна (Оня) (Maria) Famah
Россия, Ростовская обл., Целинский район, хутор Привольный
Рождение ребёнка
1925
Сын: Лоскутов Василий Иванович
Мать ребёнка: Лоскутова Анна (Оня) (Maria) Famah
Россия, Ростовская обл., Целинский район, хутор Привольный
Рождение ребёнка
1926
Мать ребёнка: Лоскутова Анна (Оня) (Maria) Famah
Ростовская область, Целинский район
Рождение ребёнка
Около 1927
Дочь: Феодосия Ивановна
Мать ребёнка: Лоскутова Анна (Оня) (Maria) Famah
Россия, Ростовская обл., Целинский район, хутор Привольный
Рождение ребёнка
1929
Сын: Лоскутов Николай Иванович
Мать ребёнка: Лоскутова Анна (Оня) (Maria) Famah
Россия,Ростовская обл,Целинский р-он,с.Привольное
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Оня
Мать ребёнка: Лоскутова Анна (Оня) (Maria) Famah
Смерть
Неизвестно
Россия, Ростовская обл., Целинский район, хутор Привольный