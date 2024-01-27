Лоскутов Loskutoff Иван Ivan Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛоскутов Loskutoff Иван Ivan Михайлович

Лоскутов Loskutoff Иван Ivan Михайлович

Место рождения

Турция Карс с.Ново-Селим

Дата рождения

Около 1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892

Отец: Лоскутов Loskutoff Михаил Mike Иванович Ivan

Мать: Прасковья Prascovia Ивановна

Турция Карс с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Подосиникова Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Лоскутова Анна (Оня) (Maria) Famah

г.Карс - Турция
Рождение ребёнка
Около 1923

Дочь: Богданова Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Лоскутова Анна (Оня) (Maria) Famah

Россия, Ростовская обл., Целинский район, хутор Привольный
Рождение ребёнка
Около 1925

Дочь: Лебедева Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Лоскутова Анна (Оня) (Maria) Famah

Россия, Ростовская обл., Целинский район, хутор Привольный
Рождение ребёнка
1925

Сын: Лоскутов Василий Иванович

Мать ребёнка: Лоскутова Анна (Оня) (Maria) Famah

Россия, Ростовская обл., Целинский район, хутор Привольный
Рождение ребёнка
1926

Сын: Лоскутов Иван Иванович

Мать ребёнка: Лоскутова Анна (Оня) (Maria) Famah

Ростовская область, Целинский район
Рождение ребёнка
Около 1927

Дочь: Феодосия Ивановна

Мать ребёнка: Лоскутова Анна (Оня) (Maria) Famah

Россия, Ростовская обл., Целинский район, хутор Привольный
Рождение ребёнка
1929

Сын: Лоскутов Николай Иванович

Мать ребёнка: Лоскутова Анна (Оня) (Maria) Famah

Россия,Ростовская обл,Целинский р-он,с.Привольное
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Оня

Мать ребёнка: Лоскутова Анна (Оня) (Maria) Famah

Смерть
Неизвестно
Россия, Ростовская обл., Целинский район, хутор Привольный
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close