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Лоскутов Николай Иванович

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Место рождения

Россия,Ростовская обл,Целинский р-он,с.Привольное

Дата рождения

1929

Дата смерти

2000

Пол

Мужской

Отец

Около 1892 г.р.

Мать

Около 1893 г.р.

Дети

1954 г.р.
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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Лоскутов Loskutoff Иван Ivan Михайлович

Мать: Лоскутова Анна (Оня) (Maria) Famah

Россия,Ростовская обл,Целинский р-он,с.Привольное
Рождение ребёнка
14.05.1954

Сын: Лоскутов Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Лоскутова Надежда Васильевна

Россия,Ростовская обл,Целинский р-он,с.Карс
Рождение ребёнка
03.05.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лоскутова Надежда Васильевна

Россия.Ростовская обл.Целинский р-он.с.Карс
Рождение ребёнка
Около 13.06.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лоскутова Надежда Васильевна

Россия.Ростовская обл.Целинский р-он.с.Карс
Рождение ребёнка
29.10.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лоскутова Надежда Васильевна

Россия.Ростовская обл.Целинский р-он.с.Карс
Смерть
2000
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