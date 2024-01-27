Лоскутов Николай Иванович
Место рожденияРоссия,Ростовская обл,Целинский р-он,с.Привольное
Дата рождения1929
Дата смерти2000
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Россия,Ростовская обл,Целинский р-он,с.Привольное
Рождение ребёнка
14.05.1954
Сын: Лоскутов Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Лоскутова Надежда Васильевна
Россия,Ростовская обл,Целинский р-он,с.Карс
Рождение ребёнка
03.05.1956
Россия.Ростовская обл.Целинский р-он.с.Карс
Рождение ребёнка
Около 13.06.1959
Россия.Ростовская обл.Целинский р-он.с.Карс
Рождение ребёнка
29.10.1962
Россия.Ростовская обл.Целинский р-он.с.Карс
Смерть
2000