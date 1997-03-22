Лоскутов Алексей Николаевич
Место рожденияРоссия,Ростовская обл,Целинский р-он,с.Карс
Дата рождения14.05.1954
Дата смерти22.03.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1954
Россия,Ростовская обл,Целинский р-он,с.Карс
Бракосочетание
17.05.1975
Жена: скрыто настройками приватности
Россия.Ростовская.обл.п.Целина
Рождение ребёнка
28.01.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия.Ростовская.обл.п.Целина
Рождение ребёнка
01.09.1982
Дочь: Валюшка
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.02.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия.Ростовская.обл.п.Целина
Смерть
22.03.1997
Россия.Ростовская.обл.п.Целина
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Россия.Ростовская обл,п.Целина