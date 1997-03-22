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Лоскутов Алексей Николаевич

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Место рождения

Россия,Ростовская обл,Целинский р-он,с.Карс

Дата рождения

14.05.1954

Дата смерти

22.03.1997

Пол

Мужской

Отец

1929 г.р.

Мать

1931 г.р.

Жена

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Дети

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1982 г.р.
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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1954

Отец: Лоскутов Николай Иванович

Мать: Лоскутова Надежда Васильевна

Россия,Ростовская обл,Целинский р-он,с.Карс
Бракосочетание
17.05.1975

Жена: скрыто настройками приватности

Россия.Ростовская.обл.п.Целина
Рождение ребёнка
28.01.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия.Ростовская.обл.п.Целина
Рождение ребёнка
01.09.1982

Дочь: Валюшка

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.02.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия.Ростовская.обл.п.Целина
Смерть
22.03.1997
Россия.Ростовская.обл.п.Целина
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Россия.Ростовская обл,п.Целина
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