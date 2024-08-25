Часовской Лука Яковлевич
Место рожденияобл.Акмолинская, у.Атбасарский, вол.Мариинская, с.Колутон
Дата рождения1905
Дата смерти17.01.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Часовской Яков Абрамович
Мать: Часовская Жена Якова
Рождение ребёнка
19.08.1924
Дочь: Майгурова (Часовская) Елена Лукьяновна
Мать ребёнка: Часовская (Ревенко) Степанида Павловна
Рождение ребёнка
08.05.1926
Дочь: Бондарева (Часовская) Зоя Лукьяновна
Мать ребёнка: Часовская (Ревенко) Степанида Павловна
Рождение ребёнка
30.09.1929
Сын: Часовской Иван Лукич
Мать ребёнка: Часовская (Ревенко) Степанида Павловна
Рождение ребёнка
14.07.1936
Мать ребёнка: Часовская (Ревенко) Степанида Павловна
Рождение ребёнка
08.10.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Часовская (Ревенко) Степанида Павловна
Рождение ребёнка
08.11.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Часовская (Ревенко) Степанида Павловна
Смерть
17.01.1974