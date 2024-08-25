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Часовской Лука Яковлевич

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Место рождения

обл.Акмолинская, у.Атбасарский, вол.Мариинская, с.Колутон

Дата рождения

1905

Дата смерти

17.01.1974

Пол

Мужской

Отец

До 1877 г.р.

Мать

До 1877 г.р.

Дети

1924 г.р.
1926 г.р.
1929 г.р.
1936 г.р.
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Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Часовской Яков Абрамович

Мать: Часовская Жена Якова

Рождение ребёнка
19.08.1924

Дочь: Майгурова (Часовская) Елена Лукьяновна

Мать ребёнка: Часовская (Ревенко) Степанида Павловна

Рождение ребёнка
08.05.1926

Дочь: Бондарева (Часовская) Зоя Лукьяновна

Мать ребёнка: Часовская (Ревенко) Степанида Павловна

Рождение ребёнка
30.09.1929

Сын: Часовской Иван Лукич

Мать ребёнка: Часовская (Ревенко) Степанида Павловна

Рождение ребёнка
14.07.1936

Сын: Часовской Владимир Лукич

Мать ребёнка: Часовская (Ревенко) Степанида Павловна

Рождение ребёнка
08.10.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Часовская (Ревенко) Степанида Павловна

Рождение ребёнка
08.11.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Часовская (Ревенко) Степанида Павловна

Смерть
17.01.1974

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