Часовская Жена Якова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1877
Дата смертиПосле 1933
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1895
Дочь: (Часовская) Агриппина Яковлевна
Отец ребёнка: Часовской Яков Абрамович
Рождение ребёнка
1901
Сын: Часовской Иосиф Яковлевич
Отец ребёнка: Часовской Яков Абрамович
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Часовской Яков Абрамович
Смерть
После 1933