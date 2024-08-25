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Часовской Яков Абрамович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1877

Дата смерти

Около 1933

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1877

Отец: Часовской Абрам

Мать: Часовская Жена Абрама

Рождение ребёнка
Около 1895

Дочь: (Часовская) Агриппина Яковлевна

Мать ребёнка: Часовская Жена Якова

Рождение ребёнка
1901

Сын: Часовской Иосиф Яковлевич

Мать ребёнка: Часовская Жена Якова

Рождение ребёнка
1905

Сын: Часовской Лука Яковлевич

Мать ребёнка: Часовская Жена Якова

Смерть
Около 1933

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