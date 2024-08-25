Часовской Яков Абрамович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1877
Дата смертиОколо 1933
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1877
Отец: Часовской Абрам
Мать: Часовская Жена Абрама
Рождение ребёнка
Около 1895
Дочь: (Часовская) Агриппина Яковлевна
Мать ребёнка: Часовская Жена Якова
Рождение ребёнка
1901
Сын: Часовской Иосиф Яковлевич
Мать ребёнка: Часовская Жена Якова
Рождение ребёнка
1905
Мать ребёнка: Часовская Жена Якова
Смерть
Около 1933