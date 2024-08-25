Часовской Иосиф Яковлевич
Место рожденияобл.Акмолинская, у.Атбасарский, вол.Мариинская, с.Колутон
Дата рождения1901
Дата смерти08.05.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Часовской Яков Абрамович
Мать: Часовская Жена Якова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Часовская Аграфена Изотовна
Смерть
08.05.1943