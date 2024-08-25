Часовской Иосиф Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧасовской Иосиф Яковлевич

Часовской Иосиф Яковлевич

avatar

Место рождения

обл.Акмолинская, у.Атбасарский, вол.Мариинская, с.Колутон

Дата рождения

1901

Дата смерти

08.05.1943

Пол

Мужской

Отец

До 1877 г.р.

Мать

До 1877 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Часовской Яков Абрамович

Мать: Часовская Жена Якова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Часовская Аграфена Изотовна

Рождение ребёнка
Около 1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Часовская Аграфена Изотовна

Смерть
08.05.1943

Мы используем куки для улучшения работы сайта.