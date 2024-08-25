Часовской Владимир Лукич
Место рожденияпос.Солдатский (Узбекистан, г.Дустабад)
Дата рождения14.07.1936
Дата смертиОколо 1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1936
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Часовская (Белова) Нина
Рождение ребёнка
17.02.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Часовская (Белова) Нина
Рождение ребёнка
Около 1968
Сын: Часовской Александр Владимирович
Мать ребёнка: Часовская (Белова) Нина
Смерть
Около 1995