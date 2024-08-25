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Часовской Владимир Лукич

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Место рождения

пос.Солдатский (Узбекистан, г.Дустабад)

Дата рождения

14.07.1936

Дата смерти

Около 1995

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1936

Отец: Часовской Лука Яковлевич

Мать: Часовская (Ревенко) Степанида Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Часовская (Белова) Нина

Рождение ребёнка
17.02.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Часовская (Белова) Нина

Рождение ребёнка
Около 1968

Сын: Часовской Александр Владимирович

Мать ребёнка: Часовская (Белова) Нина

Смерть
Около 1995

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